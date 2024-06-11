Эфир Delfi с Ахмедом Закаевым: Война в Украине - начало процесса распада России

Мы поговорили с Ахмедом Закаевым о причинах его участия в Форуме, запасе прочности режима Путина, параллелях между войной в Украине и чеченскими войнами.
Начало трансляции в 13.30
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В эфире Delfi эксклюзивное интервью с Премьер Министром Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым. Закаев заявлен среди участников XI Форума свободных народов Построссии, который пройдет в Вильнюсе 14 июня. На нем обсудят сценарии распада путинской империи и вопросы формирования на этом пространстве независимых государств.
Мы поговорили с Ахмедом Закаевым о причинах его участия в Форуме, запасе прочности режима Путина, параллелях между войной в Украине и чеченскими войнами.
Начало трансляции в 13.30