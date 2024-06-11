2024.06.11 13:06

Эфир Delfi с Ахмедом Закаевым: Война в Украине - начало процесса распада России

 
ru.DELFI.lt

В эфире Delfi эксклюзивное интервью с Премьер Министром Чеченской Республики Ичкерия Ахмедом Закаевым. Закаев заявлен среди участников XI Форума свободных народов Построссии, который пройдет в Вильнюсе 14 июня. На нем обсудят сценарии распада путинской империи и вопросы формирования на этом пространстве независимых государств.

Мы поговорили с Ахмедом Закаевым о причинах его участия в Форуме, запасе прочности режима Путина, параллелях между войной в Украине и чеченскими войнами.

Начало трансляции в 13.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии