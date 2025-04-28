Эфир Delfi: Россия приглашает Украину на переговоры, исторический Ватикан, судьба Крыма

В минувшую субботу в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска прошла встреча Трампа и Зеленского в формате „один на один“. После этого президент США в соцсети Ttuth написал, что Путин тянет время и с ним следует поступить по-другому - усилить санкции. А госсекретарь Марко Рубио в очередной раз напомнил, что США выйдут из переговоров через неделю, если не будет прогресса. В условиях, когда Россия официально признает участие в войне КНДР, а Европа публикует свой жесткий ответ на „план Трампа“, вариант выхода становится все более вероятным.