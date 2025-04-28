2025.04.28 13:01

Эфир Delfi: Россия приглашает Украину на переговоры, исторический Ватикан, судьба Крыма

 

В минувшую субботу в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска прошла встреча Трампа и Зеленского в формате „один на один“. После этого президент США в соцсети Ttuth написал, что Путин тянет время и с ним следует поступить по-другому - усилить санкции. А госсекретарь Марко Рубио в очередной раз напомнил, что США выйдут из переговоров через неделю, если не будет прогресса. В условиях, когда Россия официально признает участие в войне КНДР, а Европа публикует свой жесткий ответ на „план Трампа“, вариант выхода становится все более вероятным.

Обсудим эти темы более подробно с политологом Альвидасом Медалинскасом.

Начало эфира в 13.30.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии