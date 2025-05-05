2025.05.05 13:06

Эфир Delfi: ратификация сделки, недомогание Вучича и Фицо, прилетят ли дроны на Красную площадь?

 
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Украинские парламентарии начнут рассматривать сделку по ресурсам с США в ближайший четверг 8 мая. Сначала документ должен одобрить комитет по вопросам внешней политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на быструю ратификацию соглашения в Верховной Раде. Однако, по словам некоторых депутатов, они пока лишь ознакомились с документом об общих положениях. Содержание второй части, о механизме работы украинско-американского фонда, им полностью неизвестно. Обсудим эту тему с главой комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной Рады Украины Александром Мережко.

Во второй части в студии Delfi режиссер и публицист Григорий Амнуэль. Обсудим с ним российское победобесие, подготовку Путина к параду 9 мая и одновременное недомогание Александра Вучича и Роберта Фицо за неделю до парада в Москве.

Начало трансляции в 13.30

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