Эфир Delfi: ратификация сделки, недомогание Вучича и Фицо, прилетят ли дроны на Красную площадь?

Украинские парламентарии начнут рассматривать сделку по ресурсам с США в ближайший четверг 8 мая. Сначала документ должен одобрить комитет по вопросам внешней политики. Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на быструю ратификацию соглашения в Верховной Раде. Однако, по словам некоторых депутатов, они пока лишь ознакомились с документом об общих положениях. Содержание второй части, о механизме работы украинско-американского фонда, им полностью неизвестно. Обсудим эту тему с главой комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Верховной Рады Украины Александром Мережко.