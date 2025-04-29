Также в сегодняшнем выпуске актер Анатолий Белый. 1 мая в Вильнюсе он вместе с музыкантом Михаилом Борзыкиным выступит со спектаклем-перформансом по роману Артура Соломонова „Натан“. Это не просто спектакль — это уникальное сочетание актерской игры и живой музыки, которое подарит зрителям фантасмагорическое погружение в мир абсурда и гротеска.
Начало трансляции в 13.10
Эфир Delfi: провалы и успехи Трампа за 100 дней, "Натан" в Вильнюсе, интервью с Анатолием Белым
Дональд Трамп встречает сто дней с момента инаугурации с рекордно низким рейтингом в сравнении с предыдущими президентами. Лишь 39% американцев поддерживают его деятельность на посту президента, тогда как 55% высказались о ней негативно. Из них около 40% считают его ужасным президентом. Есть ли у команды Трампа достижения за первые 100 дней работы? Приведет ли обвал рейтинга к пробуждению республиканцев в Конгрессе? Как скажется на Трампе выход из переговоров? На чем сконцентрируется Белый дом в следующие 100 дней? Поговорим об этом с главой Института Американистики Владиславом Фарапановым.
Также в сегодняшнем выпуске актер Анатолий Белый. 1 мая в Вильнюсе он вместе с музыкантом Михаилом Борзыкиным выступит со спектаклем-перформансом по роману Артура Соломонова „Натан“. Это не просто спектакль — это уникальное сочетание актерской игры и живой музыки, которое подарит зрителям фантасмагорическое погружение в мир абсурда и гротеска.