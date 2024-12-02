Эфир Delfi: протесты в Грузии, демарш послов и шансы Грузии на ЕС

В Грузии продолжаются протесты против результатов парламентских выборов и решения правящей партии „Грузинская мечта“ приостановить переговоры о членстве в ЕС. Каждую ночь полиция жестко разгоняет демонстрантов, применяя слезоточивый газ и водомет. Премьер-министр Кобахидзе заявил, что протесты спровоцировали европейские политики и „пятая колонна“. На этом фоне ряд грузинских послов подали в отставку, а США приостановили стратегическое партнерство с Тбилиси.