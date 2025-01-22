Эфир Delfi: приход и сделки Трампа, взгляд из Европы с депутатом ЕП от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом

Руководство Литвы поздравляет Дональда Трампа со вступлением в должность президента и подчеркивает, что страна готова тратить на оборону 5-6% своего ВВП. Такую цель обозначил состоявшийся в конце прошлой недели Госсовет по обороне. Поможет ли это решение Литве в коммуникации с Трампом? Сам Трамп при этом не упомянул о войне в Украине в инаугурационной речи. Однако впоследствии дважды при общении с прессой пригрозил Путину проблемами и введением новых санкций, если он откажется от заключения сделки. А новый госсекретарь США Марко Рубио целью Трампа обозначил завершение войны таким образом, чтобы она не началась снова. Выполнима ли эта миссия?