Тем временем вопрос новой правящей коалиции с каждым днем становится все более запутанным. Вчера СМИ со ссылкой на источники в партии социал-демократов сообщили, что Вилия Блинкявичюте намерена отказаться от поста премьер-министра. А вероятный партнер соцдемов по коалиции, лидер демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис, выдвинул свои условия. По сути они исключают Союз крестьян и зеленых Литвы в качестве третьего партнера правящего большинства.
На этом фоне снова активизировался лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис. Он в очередной раз выразил надежду, что его пригласят к формированию коалиции. В хитросплетениях литовской политики и поствыборных кулуарных переговорах нам поможет разобраться консультант избирательных кампаний Миндаугас Лапинскас.
Эфир Delfi: причины поражения консерваторов, кто возглавит правительство?
Руководство консерваторов уходит в отставку после неудачных выборов. Вслед за председателем Габриелюсом Ландсбергисом свой пост покидает и его заместитель Йонас Сурвила. Выборы нового главы партии состоятся в январе. В чем причины поражения консерваторов и какие кандидатуры рассматриваются на пост нового лидера? Об этом в первой части выпуска поговорим с вице-спикером Сейма Жигимантасом Павиленисом.
Тем временем вопрос новой правящей коалиции с каждым днем становится все более запутанным. Вчера СМИ со ссылкой на источники в партии социал-демократов сообщили, что Вилия Блинкявичюте намерена отказаться от поста премьер-министра. А вероятный партнер соцдемов по коалиции, лидер демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис, выдвинул свои условия. По сути они исключают Союз крестьян и зеленых Литвы в качестве третьего партнера правящего большинства.