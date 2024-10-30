Эфир Delfi: причины поражения консерваторов, кто возглавит правительство?

Тем временем вопрос новой правящей коалиции с каждым днем становится все более запутанным. Вчера СМИ со ссылкой на источники в партии социал-демократов сообщили, что Вилия Блинкявичюте намерена отказаться от поста премьер-министра. А вероятный партнер соцдемов по коалиции, лидер демократов „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис, выдвинул свои условия. По сути они исключают Союз крестьян и зеленых Литвы в качестве третьего партнера правящего большинства.



На этом фоне снова активизировался лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис. Он в очередной раз выразил надежду, что его пригласят к формированию коалиции. В хитросплетениях литовской политики и поствыборных кулуарных переговорах нам поможет разобраться консультант избирательных кампаний Миндаугас Лапинскас.