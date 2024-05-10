2024.05.10 13:20

Эфир Delfi: президентские выборы в Литве, хакеры, пранкеры, пропаганда, гибридные угрозы

 
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С началом российской агрессии гибридная и информационная война набрала колоссальные обороты. Только на этой неделе можно вспомнить, как минимум, 2 примера из Литвы и Украины. Так, кандидат в президенты Литвы Гедримас Еглинскас стал жертвой пранкеров. В результате интервью с ним появилось на пропагандистском канале Беларуси. А в Одессе хакеры 9 мая взломали спутниковое телевидение и транслировали парад победы из Москвы. Какова цель подобных атак? Влияют ли они на умы и общественные настроения? Способны ли страны Запада полностью нивелировать данную угрозу? Как подает российская и белорусская пропаганда литовские выборы?

Почему часть жителей Литвы по-прежнему смотрит российские каналы и доверяет им? Эти и другие вопросы в сегодняшнем эфире адресуем политологу, исследователю пропаганды Нерюсу Малюкявичюсу.

Начало трансляции в 13.40.

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