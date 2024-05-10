Эфир Delfi: президентские выборы в Литве, хакеры, пранкеры, пропаганда, гибридные угрозы

С началом российской агрессии гибридная и информационная война набрала колоссальные обороты. Только на этой неделе можно вспомнить, как минимум, 2 примера из Литвы и Украины. Так, кандидат в президенты Литвы Гедримас Еглинскас стал жертвой пранкеров. В результате интервью с ним появилось на пропагандистском канале Беларуси. А в Одессе хакеры 9 мая взломали спутниковое телевидение и транслировали парад победы из Москвы. Какова цель подобных атак? Влияют ли они на умы и общественные настроения? Способны ли страны Запада полностью нивелировать данную угрозу? Как подает российская и белорусская пропаганда литовские выборы?