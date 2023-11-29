Эфир Delfi: потери России в войне, ВСУ на левом берегу Днепра, зима и Вильнюс 70-х глазами хиппи

Минобороны Британии оценило потери России в войне за последние 1,5 месяца в примерно 1000 человек в сутки. Свидетельствует ли это о том, что интенсивность боев сохранится на высоком уровне даже зимой? Удастся ли России сохранять такие темпы без тотальной мобилизации? Действительно ли шторм помог ВСУ укрепиться на левом берегу Днепра? Почему Чехия и Литва все чаще говорят о неизбежном столкновении НАТО с Россией в будущем? Какова обстановка на других участках фронта? Эти вопросы обсуждаем с военным экспертом, директором New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.