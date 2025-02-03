2025.02.03 13:21

Эфир Delfi: пошлины Трампа на товары ЕС, Рубио хвалит Литву, медиа в изгнании без помощи США

 

Дональд Трамп грозит пошлинами на товары Евросоюза. По мнению 47-го президента США, ЕС воспользовался штатами, а торговый дефицит США с ЕС достиг 300 млрд долларов. В то же время госсекретарь США Марко Рубио выразил признательность Литве, Польше и Эстонии за их вклад в оборону. Как Литва готовится к вводу пошлин США? Что будет с оставшимися без поддержки российскими и белорусскими медиа и правозащитниками в Вильнюсе? Почему паспорта Новой Беларуси стали предметом спора среди литовских политиков? Что стоит за разговорами о возобновлении поставок российского газа в Европу?

Эти и другие вопросы обсудим с главой комитета Сейма Литвы по иностранным делам Ремигиюсом Мотузасом.

Начало эфира в 13.40.

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