Эфир Delfi: пошлины Трампа на товары ЕС, Рубио хвалит Литву, медиа в изгнании без помощи США

Дональд Трамп грозит пошлинами на товары Евросоюза. По мнению 47-го президента США, ЕС воспользовался штатами, а торговый дефицит США с ЕС достиг 300 млрд долларов. В то же время госсекретарь США Марко Рубио выразил признательность Литве, Польше и Эстонии за их вклад в оборону. Как Литва готовится к вводу пошлин США? Что будет с оставшимися без поддержки российскими и белорусскими медиа и правозащитниками в Вильнюсе? Почему паспорта Новой Беларуси стали предметом спора среди литовских политиков? Что стоит за разговорами о возобновлении поставок российского газа в Европу?