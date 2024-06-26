Эфир Delfi: понять культурный код литовцев, читая "Вильнюсский покер" на русском

Почему только спустя 35 лет, почему сейчас роман, где Вильнюс становится пространством магической действительности — герметичным лабиринтом игр тоталитарной системы, в блужданиях по которому субъекты почти сходят с ума, находит русскоязычного читателя, как он может помочь ему понять литовский культурный код, стать скоростным лифтом в культурной интеграции?