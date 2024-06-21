Эфир Delfi: политическое межсезонье в Литве, кандидаты в министры и еврокомиссары, Йонинес, Ким и Пу

Предыдущие министры ушли в отставку со скандалом. Также в Литве не утихают дискуссии вокруг кандидатуры на пост еврокомиссара. Одной из публично называемых фигур является министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. Однако его могут не поддержать партнеры по коалиции. Со скепсисом к этой кандидатуре относится и президент Гитанас Науседа. Казалось бы, с наступлением лета и после выборов президента и в Европарламент, в политическом сезоне Литвы должны были наступить каникулы. Но так ли это на самом деле? Порассуждаем об этом в эфире с экспертом по вопросам коммуникаций Мантасом Мартишюсом. Также обсудим с ним подачу визита Путина в Северную Корею российскими пропагандистами.