Эфир Delfi: поиск солдата США, новые налоги в Литве, американские товары исчезнут с рынка ЕС?

Правящие в Литве находятся на финальном этапе дискуссий по налоговым изменениям. Среди предложений - увеличение налога на прибыль, налог на недвижимость, подоходный налог для людей со сверхвысокими доходами и многое другое. За счет этих изменений правительство к концу своей каденции намерено получить около 500 млн евро доходов. Большая их часть пойдет на укрепление обороны. Более подробно о налоговых изменениях расскажет депутат Сейма из Союза демократов „Во имя Литвы“ Томас Томилинас.