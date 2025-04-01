2025.04.01 13:06

Эфир Delfi: поиск солдата США, новые налоги в Литве, американские товары исчезнут с рынка ЕС?

 
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В Литве обнаружены тела троих пропавших американских солдат. Поиски четвертого продолжаются. Рассказываем, что известно к этой минуте.

Правящие в Литве находятся на финальном этапе дискуссий по налоговым изменениям. Среди предложений - увеличение налога на прибыль, налог на недвижимость, подоходный налог для людей со сверхвысокими доходами и многое другое. За счет этих изменений правительство к концу своей каденции намерено получить около 500 млн евро доходов. Большая их часть пойдет на укрепление обороны. Более подробно о налоговых изменениях расскажет депутат Сейма из Союза демократов „Во имя ЛитвыТомас Томилинас.

Во второй части эту же тему продолжим с экономистом банка Citadele Александрасом Изгородинасом. Также обсудим с ним план торговой войны Трампа со всеми, возможное закрытие рынка ЕС для товаров США и спасут ли Америку литовские яйца.

Начало эфира в 13.30.

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