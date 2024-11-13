Эфир Delfi: почему развалилась коалиция в Германии, что там знают о Жемайтатисе?

Лидирующей оппозиционной силой в Германии является Христианско-демократический союз. Их риторика по поддержке Украины гораздо более жесткая. В частности, они не раз критиковали Шольца за непредоставление Киеву дальнобойных ракет Taurus. Но пока не до конца понятно, кто мог бы стать их партнерами по будущей коалиции. В чем причина распада коалиции Шольца? Насколько на это повлиял вопрос войны в Украине? Зачем Шольц перед уходом собрался звонить Путину? Кто мог бы стать партнерами ХДС в случае их победы на досрочных выборах?