2024.11.13 12:58

Эфир Delfi: почему развалилась коалиция в Германии, что там знают о Жемайтатисе?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

На прошлой неделе в Германии после отставки министра финансов Кристиана Линднера распалась правящая „светофорная“ коалиция. Страну с большой вероятностью ждут досрочные парламентские выборы в начале следующего года. Однако сначала Бундестаг должен проголосовать по доверию нынешнему правительству. Этот вопрос, по сообщениям СМИ, Шольц намерен внести на рассмотрение депутатов уже в декабре.

Лидирующей оппозиционной силой в Германии является Христианско-демократический союз. Их риторика по поддержке Украины гораздо более жесткая. В частности, они не раз критиковали Шольца за непредоставление Киеву дальнобойных ракет Taurus. Но пока не до конца понятно, кто мог бы стать их партнерами по будущей коалиции. В чем причина распада коалиции Шольца? Насколько на это повлиял вопрос войны в Украине? Зачем Шольц перед уходом собрался звонить Путину? Кто мог бы стать партнерами ХДС в случае их победы на досрочных выборах?

Об этом более подробно поговорим с историком и политическим обозревателем Александром Фридманом.

Начало эфира в 13.30

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