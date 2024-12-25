Эфир Delfi: почему христианский мир не придет к единой дате Рождества?

В специальном рождественском выпуске Delfi беседуем со священником Константинопольского патриархата Владимиром Селявко. О Рождестве по Григорианскому и Юлианскому календарю и почему христианский мир не может прийти к одной дате? О войне и мире, а также о том, является ли для священника страх репрессий оправданием для молчания? О литовском экзархате и сложностях его становления.