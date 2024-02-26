Эфир Delfi: перспективы наступления Украины, западная помощь, цели, задачи и сценарии на 2024 год

Россия планирует большой наступление в конце весны-начале лета. С таким заявлением в рамках военно-политического форума "Украины, год 2024" выступил Владимир Зеленский. Президент Украины также впервые озвучил потери ВСУ и обозначил цели и задачи на текущий год. В студии Delfi сегодня дипломат, бывший посол Украины на Балканах Александр Левченко, майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман и литовский политолог Альвидас Медалинскас. Подводим итоги прошедших 2 лет, говорим о возможных сценариях на 2024 год, а также обсуждаем возможности увеличения западной помощи.