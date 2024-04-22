Эфир Delfi: пакет военной помощи США Украине I "Женщины на войне" - нужен, уместен ли сейчас диалог?

Интервью с автором документального проекта "Женщины на войне" из Дании Ольгой Йоханнессон. Ольга освещала истории женщин, пострадавших от начатой Россией войны против Украины, - в частности, из Украины, России, Беларуси и Дании. Результатом стала серия видеоинтервью и подкастов, в которых она модерировала беседы украинок и россиянок. По итогам проекта, Ольга сделала выводы, возможен ли диалог между Украиной и Россией и уместен ли он вообще сейчас.