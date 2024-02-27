Эфир Delfi: отправят ли войска НАТО против РФ, как наследили убийцы Навального?

 
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Российские войска оккупировали еще 2 поселка, Степное и Северное, после выхода ВСУ из Авдеевки. А президент Владимир Зеленский заявил, что армия не будет готова к обороне без помощи США. На этом фоне ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину. Однако, по словам президента Франции Макрона, консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Тем временем, НАТО продолжает укрепляться - в ближайшее время к альянсу присоединится Швеция. Обо всем об этом более подробно в первой части выпуска говорим с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network. Михаилом Самусем.

Российские спецслужбы нацелились на западные страны. Что может противопоставить им Запад, стоит ли опускать Железный занавес? Остановится ли Путин на убийстве Навального? Стоит ли видным представителями российской оппозиции в изгнании серьезно позаботится о личной безопасности? Ответы на эти и другие вопросы в интервью Олегу Ерофееву дает экс-депутат Госдумы РФ, бывший полковник ФСБ, предстатвитель российской оппозиции Геннадий Гудков.

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