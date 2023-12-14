Эфир Delfi: Орбан в "горле" ЕС, Украина, линия Путина и интервью с военным 47-й бригады в Авдеевке

 
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В Брюсселе - саммит лидеров ЕС, где могут принять решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Против переговоров - Австрия и Венгрия, которая также блокирует и выделения Украине пятидесяти миллиардов евро.

Президент Гитанас Науседа раскритиковал Венгрию и ее намерения на заседании Европейского совета наложить вето на пакет финансовой поддержки Украины и переговоры о членстве Киева в Евросоюзе.
Удастся ли ЕС сломить сопротивление Орбана, получит ли Украина приглашение к переговорам и финансовую помощь? Об этом говорим с украинской журналисткой Кристиной Зеленюк, которая сейчас находится на саммите в Брюсселе.

Вот уже третий месяц российские войска ведут штурм Авдеевки, не считаясь с потерями в живой силе. О том, как Украинская армия сдерживает этот натиск, ситуации на этом участке узнаем из первых рук – на связи со студией Delfi Дмитрий Лазуткин, начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады.

Начало эфира в 13.45

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