Эфир Delfi: Орбан в "горле" ЕС, Украина, линия Путина и интервью с военным 47-й бригады в Авдеевке

Президент Гитанас Науседа раскритиковал Венгрию и ее намерения на заседании Европейского совета наложить вето на пакет финансовой поддержки Украины и переговоры о членстве Киева в Евросоюзе.

Удастся ли ЕС сломить сопротивление Орбана, получит ли Украина приглашение к переговорам и финансовую помощь? Об этом говорим с украинской журналисткой Кристиной Зеленюк, которая сейчас находится на саммите в Брюсселе.