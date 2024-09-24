Эфир Delfi о выборах: какие перемены предлагают социал-демократы, с кем готовы быть в коалиции?

Какие перемены предлагают социал-демократы? Насколько приговор Синкявичюсу стал болезненным ударом? Что кардинально нового партия предлагает в сфере обороны? Если не с „Зарей Немана“ и не с консерваторами, то с кем готовы объединяться соцдемы для создания коалиции? Эти и другие вопросы зададим заместителю председателя Социал-демократической партии Литвы, депутату Вильнюсского горсовета Юозасу Олекасу.



Начало трансляции в 13.30