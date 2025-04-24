2025.04.24 13:12

Эфир Delfi: Новый громкий скандал в Белом доме, Трамп винит во всем Зеленского

 
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В результате ночной комбинированной атаки России в Киеве погибли 9 человек, из них - двое детей, около 100 ранены. Обстрелам также подверглись Харьков, Житомир и Павлоград. Однако Трамп считает именно Зеленского недоговороспособным и движущимся в неверном направлении. Даже несмотря на то, что накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вновь назвал условием прекращения войны вывод украинских войск из 4 областей. Есть ли здесь признаки совместно разыгранной партии Кремля и Белого дома? Почему Трамп публично не озвучивает свой „мирный план“? Имеет ли его команда стратегию? Есть ли карты и инструменты у Зеленского в общении с Вашингтоном?

Эти и другие вопросы обсудим с гостем студии, консультантом избирательных кампаний Миндаугасом Лапинскасом.

Начало эфира в 13.30

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