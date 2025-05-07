Эфир Delfi: неубедительная победа Мерца, кто поверил Путину?

В эфире Delfi - политолог-международник, главный аналитик в Западном Институте польской Познани Виктор Савинок. Подведем с ним итоги исторического для немецкого бундестага дня.



Во второй части выпуска - эксклюзивное интервью с бывшим топ-аналитиком ЦРУ Дэвидом Макклоски, который сейчас пишет шпионские триллеры и ведет подкаст „Остальное засекречено“. В разговоре с издателем Ekspress Meedia Хансом Луйком бывший аналитик американской разведки рассказал, что у Европы нет агентов или разведывательных служб в России. Также Макклоски объяснил, почему европейцы верили Путину, а не предупреждениям ЦРУ о готовящемся вторжении в Украину.