2025.05.07 15:10

Эфир Delfi: неубедительная победа Мерца, кто поверил Путину?

 

Мерц со второй попытки стал канцлером Германии. Повторное голосование прошло во второй половине дня 6 мая. Лидер ХДС набрал на нем 325 голосов депутатов при необходимых 316. Первая попытка провалилась утром того же дня. Фридриху Мерцу не хватило тогда для избрания 6 голосов.

В эфире Delfi - политолог-международник, главный аналитик в Западном Институте польской Познани Виктор Савинок. Подведем с ним итоги исторического для немецкого бундестага дня.

Во второй части выпуска - эксклюзивное интервью с бывшим топ-аналитиком ЦРУ Дэвидом Макклоски, который сейчас пишет шпионские триллеры и ведет подкаст „Остальное засекречено“. В разговоре с издателем Ekspress Meedia Хансом Луйком бывший аналитик американской разведки рассказал, что у Европы нет агентов или разведывательных служб в России. Также Макклоски объяснил, почему европейцы верили Путину, а не предупреждениям ЦРУ о готовящемся вторжении в Украину.

Начало эфира в 15.30

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