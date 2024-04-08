Эфир Delfi: Немецкая бригада в Литве I Михаил Самусь об украинских БПЛА, Часов Яр, снаряды, французы

 
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Самым сложным участком фронта сегодня является город Часов Яр Донецкой области. Однако в целом, по словам Зеленского, несмотря на нехватку снарядов, силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Также глава государства заявил, что поддержал предложение Макрона по отправке в страну французских инструкторов. На фоне дефицита боеприпасов Украина наращивает производство собственных дронов. По данным издания Bild, вскоре БПЛА смогут преодолевать расстояние в 2000-3000 км.

Эти и другие темы обсуждаем с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.

Начало трансляции в 13.30

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