Эфир Delfi: нацменьшинства Литвы и проект закона – дискуссия в Шальчининкай с министром юстиции

Впереди ждет обсуждение проекта в Сейме, а съемочная группа Delfi отправилась в Шальчининкай, город, где компактно проживет польское меньшинство, чтобы провести дискуссию о новом проекте.

Чем он отличается от предыдущих инициатив, какие вопросы вызывает у его критиков, насколько он актуален, и сможет ли защитить права национальных общин?

Ее участниками стали министр юстиции Эвелина Добровольская, историк Вильнюсского университета Григорий Поташенко и член Вильнюсского горсовета Ремигиюс Мотузас. Модератор дискуссии - журналист и публицист Витольд Янчис.

Начало трансляции в 13.30