Эфир Delfi: Мухиддин Кабири, Иван Преображенский, Константин Эггерт о теракте в "Крокус Сити Холле"

 
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В пятницу вечером в московском "Крокус Сити Холле" произошел теракт, в ходе которого по последним данным погибли 144 человека, более 150 пострадали. Несколько вооруженных боевиков проникли в здание, начали расстреливать людей, а затем подожгли концертный зал, в котором планировалось выступление группы "Пикник".

На следующий день российские власти отчитались о задержании нескольких подозреваемых в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Ряд косвенных фактов указывает на причастность к теракту боевиков ИГИЛ. Однако российская сторона обвиняет либо Запад, либо намекает на "украинский след". Возможные версии и последствия теракта обсудим с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом, политологом Иваном Преображенским и лидером Национального альянса Таджикистана Мухиддином Кабири.

Начало трансляции в 13.45

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