Эфир Delfi Михаилом Подоляком: Россия имитировала ядерный удар по Украине?

Разрешение ударов вглубь России, противопехотные мины, списание долга Украине: Байден выходит на финишную прямую? Что еще Украина ожидает от уходящего президента? Удары предположительно ATACMS и Storm Shadow по Брянщине и Курщине: ракеты сказали сами за себя? По Днепру прилетела новая российская межконтинентальная баллистическая ракета: что известно? Измененная ядерная доктрина России и готовящееся нападение на Беларусь: свидетельствует ли о серьезности намерений старые пропагандистские нарративы агрессоров? План стойкости Украины: почему на третий год полномасштабной войны Зеленский заговорил о необходимости единства?