2024.11.21 13:23

Эфир Delfi Михаилом Подоляком: Россия имитировала ядерный удар по Украине?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

Разрешение ударов вглубь России, противопехотные мины, списание долга Украине: Байден выходит на финишную прямую? Что еще Украина ожидает от уходящего президента? Удары предположительно ATACMS и Storm Shadow по Брянщине и Курщине: ракеты сказали сами за себя? По Днепру прилетела новая российская межконтинентальная баллистическая ракета: что известно? Измененная ядерная доктрина России и готовящееся нападение на Беларусь: свидетельствует ли о серьезности намерений старые пропагандистские нарративы агрессоров? План стойкости Украины: почему на третий год полномасштабной войны Зеленский заговорил о необходимости единства?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии