2025.02.13 13:52

Эфир Delfi: Михаил Подоляк, ждать ли „Мюнхена 2.0“, что думают в Литве о сближении Трампа и Путина?

 

Делегации России и США должны начать переговоры по завершению войны немедленно. С таким резюме выступил Дональд Трамп по итогам полуторачасового разговора с Путиным. Также президент США назвал состав своей команды, которая будет работать над этим вопросом. В озвученном списке отсутствовала фамилия спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога. Является ли происходящее предательством Украины? Ждать ли „Мюнхенского сговора 2.0“? Who is mister Witkoff? Получат ли Украина и Европа место за столом переговоров? Что думают в Литве о сближении Трампа и Путина?

Эти вопросы обсудим с депутатом Сейма, экс-послом Литвы в США Жигимантасом Павиленисом.

Во второй части эфира к разговору присоединится советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Начало трансляции в 14.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии