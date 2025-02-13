Эфир Delfi: Михаил Подоляк, ждать ли „Мюнхена 2.0“, что думают в Литве о сближении Трампа и Путина?

Делегации России и США должны начать переговоры по завершению войны немедленно. С таким резюме выступил Дональд Трамп по итогам полуторачасового разговора с Путиным. Также президент США назвал состав своей команды, которая будет работать над этим вопросом. В озвученном списке отсутствовала фамилия спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога. Является ли происходящее предательством Украины? Ждать ли „Мюнхенского сговора 2.0“? Who is mister Witkoff? Получат ли Украина и Европа место за столом переговоров? Что думают в Литве о сближении Трампа и Путина?