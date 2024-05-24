2024.05.24 13:30

Эфир Delfi: Литва выбирает президента между Науседой и Шимоните, а белорусы - Координационный совет

 
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В воскресенье в Литве состоится второй тур президентских выборов. Основным претендентом на победу считается действующий глава государства Гитанас Науседа, набравший в первом туре почти 44 процента голосов избирателей. Конкуренцию ему составит действующая премьер-министр Ингрида Шимоните, за которую свой голос 2 недели назад отдали 20 процентов.

Выборы в эти выходные состоятся не только в Литве. Беларусы будут выбирать новый состав Координационного совета оппозиции. Орган позиционируется как теневой парламент, а избирательная кампания в него не обошлась без громких скандалов, которые привели к задержаниям на территории Беларуси.

Более подробно об этих темах поговорим с гостями студии Delfi - главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом и вице-спикером Координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Паук.

Начало трансляции в 13:30.

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