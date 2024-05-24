Эфир Delfi: Литва выбирает президента между Науседой и Шимоните, а белорусы - Координационный совет

Выборы в эти выходные состоятся не только в Литве. Беларусы будут выбирать новый состав Координационного совета оппозиции. Орган позиционируется как теневой парламент, а избирательная кампания в него не обошлась без громких скандалов, которые привели к задержаниям на территории Беларуси.