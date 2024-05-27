Эфир Delfi: Литва снова выбрала на пост президента Гитанаса Науседу

По результатам второго тура президентских выборов в Литве на второй срок переизбрался Гитанас Науседа. За него проголосовали 74,43% избирателей, а за премьер-министра Ингриду Шимоните 24,06%. При этом явка составила 49,61%, что меньше, чем в первом туре почти на 10%. Итоги президентских выборов в Литве и ожидания от нового срока президентства Гитанаса Науседы обсуждаем с экспертом по вопросам коммуникаций Линасом Контримасом.