Эфир Delfi: Литва готова дать убежище Зурабишвили, пятый день протестов - падет ли "Грузинская мечта"?

Днем ранее президент Грузии заявила также, что партнеры на Западе должны поддержать требование новых выборов. А также могли бы поспособствовать созданию условий, которые обеспечат и гарантируют их честность и открытость. В сегодняшнем эфире поговорим о том, почему „Грузинская мечта“, которая выполняла определенную домашнюю работу для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, вдруг резко развернулась на 180 градусов. А также обсудим, что Запад может сделать для возвращения страны на европейский путь.