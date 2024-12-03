2024.12.03 12:44

Эфир Delfi: Литва готова дать убежище Зурабишвили, пятый день протестов - падет ли "Грузинская мечта"?

 
Дмитрий Семёнов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Президент Грузии получит политическое убежище в Литве, если возникнет такая необходимость. Об этом заявила старший советник руководителя Литвы Аста Скайсгерите. Правда, сама Саломе Зурабишвили пока заявляет о намерениях стоять со своим народом в Тбилиси. Проявили свою солидарность с народом Грузии накануне и жители Литвы. В Вильнюсе состоялся митинг у дипломатического представительства страны, на котором собралось несколько сотен человек.

Днем ранее президент Грузии заявила также, что партнеры на Западе должны поддержать требование новых выборов. А также могли бы поспособствовать созданию условий, которые обеспечат и гарантируют их честность и открытость. В сегодняшнем эфире поговорим о том, почему „Грузинская мечта“, которая выполняла определенную домашнюю работу для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, вдруг резко развернулась на 180 градусов. А также обсудим, что Запад может сделать для возвращения страны на европейский путь.

Наши спикеры - доктор политических наук Вахтанг Маисая и европарламентарий Дайнюс Жалимас.

Начало трансляции в 13.30

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