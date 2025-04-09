Эфир Delfi: лишение ВНЖ россиян и беларусов, что думают беларусские демсилы?

В Литве намерены продлить и ужесточить ограничения в отношении россиян и беларусов. Накануне законопроект прошел II чтение в Сейме. Помимо автоматического продления национальных санкций на 1 год, в нем появились ужесточающие поправки от консерваторов. Новшества во многом уравнивают россиян и беларусов, а также предполагают аннулирование ВНЖ за частые поездки в Россию и Беларусь.