Эфир Delfi: лишение ВНЖ россиян и беларусов, что думают беларусские демсилы?

Сейчас многие депутаты вносят в законопроект свои поправки. Каким будет финальный вариант документа? Почему парламент пошел по пути ужесточения? В чем смысл поправок консерваторов? Как эту новость встретили в Офисе Тихановской и что там намерены делать для улучшения положения беларусов?
Об этом поговорим с депутатом Сейма от консерваторов Аудронюсом Ажубалисом и представителем офиса Светланы Тихановской по конституционной реформе и межпарламентскому сотрудничеству Анатолием Лебедько.
Начало эфира в 13.45