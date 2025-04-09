2025.04.09 13:22

Эфир Delfi: лишение ВНЖ россиян и беларусов, что думают беларусские демсилы?

 

В Литве намерены продлить и ужесточить ограничения в отношении россиян и беларусов. Накануне законопроект прошел II чтение в Сейме. Помимо автоматического продления национальных санкций на 1 год, в нем появились ужесточающие поправки от консерваторов. Новшества во многом уравнивают россиян и беларусов, а также предполагают аннулирование ВНЖ за частые поездки в Россию и Беларусь.

Сейчас многие депутаты вносят в законопроект свои поправки. Каким будет финальный вариант документа? Почему парламент пошел по пути ужесточения? В чем смысл поправок консерваторов? Как эту новость встретили в Офисе Тихановской и что там намерены делать для улучшения положения беларусов?

Об этом поговорим с депутатом Сейма от консерваторов Аудронюсом Ажубалисом и представителем офиса Светланы Тихановской по конституционной реформе и межпарламентскому сотрудничеству Анатолием Лебедько.

Начало эфира в 13.45

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