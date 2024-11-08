2024.11.08 13:04

Эфир Delfi: коалиционный хаос в Литве и евродепутатский "экзамен" для литовского кандидата в ЕК

 
Дмитрий Семёнов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

В Литве до последнего момента продолжался хаос с формированием правящего большинства. Накануне победившие в выборах социал-демократы пригласили присоединиться к коалиции Союз демократов „Во имя Литвы“ и партию „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса, который попал под суд за свои антисемитские высказывания. Называвшийся в качестве потенциальных партнеров Союзе крестьян и зеленых Литвы приглашения не получил.

Однако такая конструкция вызывала вопросы и у лидера демократов Саулюса Сквернялиса, и у Ремигиюса Жемайтайтиса. Первый обещал озвучить решение партии сегодня, а второй предположил, что даже 14 ноября, в день первого заседания Сейма нового созыва, правящая коалиция еще не будет сформирована. Однако в последний момент стало известно, что соглашение о формировании большинства все-таки достигнута между соцдемами, демократами и Зарей Немана. Обсудим переговоры по формированию коалиции с гостем студии, политическим консультантом Линасом Контримасом.

Также в сегодняшнем выпуске эксклюзивное интервью с кандидатом в еврокомиссары по обороне и космосу от Литвы Андрюсом Кубилюсом с полей Европарламента, сразу после одобрения его на эту должность комитетами. Впереди, в конце ноября, еще состоится голосование в ЕП в Страсбурге по всему новому составу Еврокомиссии. Он рассказал о своих впечатлениях после „экзамена“ от евродепутатов, который длился около трех с половиной часов, а также о своих планах в новосозданной должности в ЕК по обороне, которая стала ответом на геополитические вызовы.

Начало трансляции в 13.30

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