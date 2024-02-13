Эфир Delfi: Кая Каллас и Симонас Кайрис в розыске, прогулка по самому русскоязычному городу Литвы

Начинаем с самого молодого и самого русскоязычного города - Висагинаса . Педагог и местная жительница Ольга Мазнева проведет нас от топонимического знака «VISAGINAS» в центре города до одноименного озера, являющегося одной из главных достопримечательностей.

Расскажет о жизни в Висагинасе, культурных мероприятиях, развитии города после стагнации длиной в несколько лет, своем вкладе и своей любви к городу. А также о том, почему в Висагинас стоит приезжать и зимой, и летом, и что посетить в первую очередь.