Эфир Delfi: как в Грузии встретили весть о новом президенте?

В Грузии в минувшую субботу состоялись выборы президента по новой системе. На голосование была представлена лишь одна кандидатура футболиста Михаила Кавелашвили. Коллегия выборщиков, во многом состоящая из представителей „Грузинской мечты“, утвердила его. Действующий президент Саломе Зурабишвили заявила, что никаких выборов не было, никто никого не выбирал и ничего не произошло. Она не намерена покидать свой пост. Инаугурация Кавелашвили намечена на 29 декабря. При этом в стране продолжаются ежедневные протесты. Как Грузия встретила новость об избрании Кавелашвили президентом?