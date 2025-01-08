Эфир Delfi: как обогащались благодаря российскому газу на двух берегах Днестра?

В самой Молдове при этом введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Кишинев по поручению премьер-министра Дорина Речана готовится к возможной национализации компании „Молдовагаз“.



Подробнее о ситуации в регионе, а также о том, как обогащались благодаря российскому газу на двух берегах Днестра, поговорим с редактором проекта журналистских расследований RISE Moldova Владимиром Тхориком.



Во второй части выпуска на связи со студией депутат Сейма Литвы, экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис. Обсудим с ним вчерашнюю пресс-конференцию Дональда Трампа.