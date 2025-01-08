В самой Молдове при этом введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Кишинев по поручению премьер-министра Дорина Речана готовится к возможной национализации компании „Молдовагаз“.
Подробнее о ситуации в регионе, а также о том, как обогащались благодаря российскому газу на двух берегах Днестра, поговорим с редактором проекта журналистских расследований RISE Moldova Владимиром Тхориком.
Во второй части выпуска на связи со студией депутат Сейма Литвы, экс-посол Литвы в США Жигимантас Павиленис. Обсудим с ним вчерашнюю пресс-конференцию Дональда Трампа.
Эфир Delfi: как обогащались благодаря российскому газу на двух берегах Днестра?
В Приднестровье из-за отключения света в связи с прекращением транзита российского газа через Украину начались перебои с водоснабжением. Школьников непризнанной республики могут перевести на домашнее обучение, а некоторые и вовсе прочат региону гуманитарную катастрофу. Запасов угля, которые сейчас используют вместо газа для генерации электроэнергии, хватит примерно до конца января 2025 года. При этом „Тираспольтрансгаз“ отказался от предложения помощи госкомпаний Молдовы в импорте газа из других стран после прекращения поставок из России.
В самой Молдове при этом введено чрезвычайное положение в сфере энергетики. Кишинев по поручению премьер-министра Дорина Речана готовится к возможной национализации компании „Молдовагаз“.