2024.12.25 17:52

Эфир Delfi: Как христианство адаптируется к XXI веку - взгляд священника Константинопольского патриархата

 

В специальном рождественском выпуске Delfi беседуем со священником Константинопольского патриархата Владимиром Селявко. О Рождестве по Григорианскому и Юлианскому календарю и почему христианский мир не может прийти к одной дате? О войне и мире, а также о том, является ли для священника страх репрессий оправданием для молчания? О литовском экзархате и сложностях его становления.

Ну и конечно же в конце поздравляем вас с наступившим Рождеством!

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