Эфир Delfi: из Страсбурга - ЕП выбирает руководство I Михаил Самусь о ситуации на фронте и истребителях F-16

Обсудим с ним следующие темы. Россияне захватили Урожайное: чем грозит Украине потеря села и какова ситуация в районе Часова Яра? Угроза с севера: как стоит воспринимать слова Буданова о новых попытках российских атак и причем тут Беларусь? Давление на Польшу: почему НАТО и США против того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины? Изменят ли ситуацию в пользу Украины анонсированные на саммите НАТО дополнительные системы ПВО и несколько F-16, которые уже в пути?