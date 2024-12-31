Эфир Delfi: итоги 2024 года - редакторы ответят за все в Новогоднем выпуске

В последний день уходящего года ведущие Delfi меняются ролями. Дмитрий Семенов и Анжела Бубеляк на протяжении всего года задавали острые вопросы спикерам по самым важным событиям. В этот раз они будут отвечать на вопросы главного редактора Олега Ерофеева. Вспомним главные события в Литве и в мире: избрание Дональда Трампа 47-ым президентом США, российскую агрессию против Украины и разговоры о возможных переговорах, парламентские и президентские выборы в Литве, крушение Боинга компании DHL в Вильнюсе, падение режима Башара Асада в Сирии и многое другое.