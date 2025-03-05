Эфир Delfi: исчерпан ли конфликт между Трампом и Зеленским? Что будет с американской помощью?

Дональд Трамп выступил перед Конгрессом США. Он заявил, что получил важное письмо от Зеленского, свидетельствующее о его готовности сесть за стол переговоров. После этого британские СМИ сообщили, что Стармер и Макрон уже на следующей неделе готовы отправиться с Зеленским в Вашингтон, чтобы представить мирный план. Если же говорить в целом о речи Трампа в Конгрессе, то ее можно охарактеризовать так: протекционизм в экономике и отмена woke-культуры во внутренней политике. С внешней политикой сложнее - здесь сочетается заморозка международной помощи и выход из ряда организаций с намерением получить контроль над Гренландией и Панамским каналом.