2025.03.05 12:54

Эфир Delfi: исчерпан ли конфликт между Трампом и Зеленским? Что будет с американской помощью?

 

Дональд Трамп выступил перед Конгрессом США. Он заявил, что получил важное письмо от Зеленского, свидетельствующее о его готовности сесть за стол переговоров. После этого британские СМИ сообщили, что Стармер и Макрон уже на следующей неделе готовы отправиться с Зеленским в Вашингтон, чтобы представить мирный план. Если же говорить в целом о речи Трампа в Конгрессе, то ее можно охарактеризовать так: протекционизм в экономике и отмена woke-культуры во внутренней политике. С внешней политикой сложнее - здесь сочетается заморозка международной помощи и выход из ряда организаций с намерением получить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

Исчерпан ли конфликт между Трампом и Зеленским? Что будет с американской помощью? Стоит ли делать Литве выводы из действий и риторики Трампа?

В этих и других вопросах нам поможет разобраться политолог Альвидас Медалинскас.

Начало трансляции в 13.30

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