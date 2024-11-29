Эфир Delfi: Грузия - прямое включение! Матас Мальдейкис о Литве, новой власти, „Орешнике“, Трампе и Путине

Более подробно о происходящих процессах и протестах в Грузии в первой части выпуска поговорим с журналистом издания SOVA Хатуна Конджариа. Также в студии с нами депутат Сейма Литвы (фракция консерваторов) Матас Малдейкис. Обсудим с ним формируемое социал-демократами правительство и кандидатов в министры от партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса. А также поговорим о кризисе партии консерваторов, предстоящих выборах нового председателя и о том, способен ли новый лидер дать толчок политической силе.
Начало трансляции в 13.30