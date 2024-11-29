2024.11.29 12:36

Эфир Delfi: Грузия - прямое включение! Матас Мальдейкис о Литве, новой власти, „Орешнике“, Трампе и Путине

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Страна также отказывается от европейского финансирования. А уже 14 декабря в стране пройдут президентские выборы. Впервые они будут проходить не путем прямого волеизъявления граждан, а через коллегию выборщиков. Более половины ее членов составляют представители правящей партии „Грузинская мечта“. Накануне в Тбилиси прошел очередной протест, который был жестко разогнан силовиками.

Более подробно о происходящих процессах и протестах в Грузии в первой части выпуска поговорим с журналистом издания SOVA Хатуна Конджариа. Также в студии с нами депутат Сейма Литвы (фракция консерваторов) Матас Малдейкис. Обсудим с ним формируемое социал-демократами правительство и кандидатов в министры от партии „Заря Немана“ Ремигиюса Жемайтайтиса. А также поговорим о кризисе партии консерваторов, предстоящих выборах нового председателя и о том, способен ли новый лидер дать толчок политической силе.

Начало трансляции в 13.30

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