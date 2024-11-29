Эфир Delfi: Грузия - прямое включение! Матас Мальдейкис о Литве, новой власти, „Орешнике“, Трампе и Путине

Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Страна также отказывается от европейского финансирования. А уже 14 декабря в стране пройдут президентские выборы. Впервые они будут проходить не путем прямого волеизъявления граждан, а через коллегию выборщиков. Более половины ее членов составляют представители правящей партии „Грузинская мечта“. Накануне в Тбилиси прошел очередной протест, который был жестко разогнан силовиками.