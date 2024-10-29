Эфир Delfi: Грузия и Молдова на перепутье, что думают в Евросоюзе?

А на этой неделе в воскресенье ожидается второй тур президентских выборов в Молдове. За пост поборются нынешний президент Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло. В ходе первого тура и проходившего в этот же день референдума о евроинтеграции также сообщалось о многочисленных нарушениях и подкупе избирателей. Однако в отличие от Грузии обвинения звучали со стороны действующего президента. Кишинев видит в этом „руку Москвы“.



Выборы в Грузии и Молдове и взгляд на них Евросоюза обсудим в сегодняшнем большом эфире с блогером из Грузии, автором одного из самых крупных русскоязычных Telegram-каналов страны Николаем Левшицем, редактором проекта журналистских расследований RISE Moldova Владимиром Тхориком и европарламентарием от Литвы Дайнюсом Жалимасом.