А на этой неделе в воскресенье ожидается второй тур президентских выборов в Молдове. За пост поборются нынешний президент Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло. В ходе первого тура и проходившего в этот же день референдума о евроинтеграции также сообщалось о многочисленных нарушениях и подкупе избирателей. Однако в отличие от Грузии обвинения звучали со стороны действующего президента. Кишинев видит в этом „руку Москвы“.
Выборы в Грузии и Молдове и взгляд на них Евросоюза обсудим в сегодняшнем большом эфире с блогером из Грузии, автором одного из самых крупных русскоязычных Telegram-каналов страны Николаем Левшицем, редактором проекта журналистских расследований RISE Moldova Владимиром Тхориком и европарламентарием от Литвы Дайнюсом Жалимасом.
Эфир Delfi: Грузия и Молдова на перепутье, что думают в Евросоюзе?
Вчера в Грузии прошла масштабная акция протеста оппозиции, недовольной результатами прошедших в субботу парламентских выборов. По официальным данным победу одержала правящая партия „Грузинская мечта“, набрав около 54% голосов. Однако оппозиция и президент Саломе Зарубишвили не признают итоги и заявляют о массовых нарушениях в день голосования. На столичной площади Руставели митингующие выдвинули ультиматум и потребовали международного расследования, а оппоненты „Грузинской мечты“ отказались от получения мандатов и вхождения в парламент.
А на этой неделе в воскресенье ожидается второй тур президентских выборов в Молдове. За пост поборются нынешний президент Майя Санду и пророссийский кандидат Александр Стояногло. В ходе первого тура и проходившего в этот же день референдума о евроинтеграции также сообщалось о многочисленных нарушениях и подкупе избирателей. Однако в отличие от Грузии обвинения звучали со стороны действующего президента. Кишинев видит в этом „руку Москвы“.