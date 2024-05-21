Эфир Delfi: диверсии РФ в Европе, обстановка в Волчанске, фронт - включение военного корреспондента

В эфире Delfi - военный корреспондент украинского канала "Армия ТВ" Евген Назаренко, побывавший недавно в одной из самых горячих точек фронта, Волчанске. Обсуждаем обстановку в прифронтовом городе, вероятность дальнейшего продвижения российских войск и оккупацию Волчанска. Также поговорим о бойцах "Русского Добровольческого Корпуса".