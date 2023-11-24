Эфир Delfi: дело о политической коррупции В Литве и реальные тюремные сроки политикам - что дальше?

Приговором недели без преувеличения является вердикт Литовского апелляционного суда в деле о политической коррупции MG Baltic. Вице-президент концерна Раймондас Курляндскис, экс-глава Движения либералов Элигиюс Масюлис и действующий депутат Сейма Витаутас Гапшис получили реальные сроки лишения свободы. Как данное решение повлияет на политическую картину в Литве? Выдержит ли Движение либералов второй репутационный удар в рамках одного и того же дела? Затронет ли коррупционный скандал партнеров либералов по коалиции? Резонны ли требования оппозиции об отставке спикера Сейма? Эти и другие вопросы в студии Delfi обсуждаем с экспертом по вопросам коммуникации Линасом Контримасом.