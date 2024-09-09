2024.09.09 13:14

Эфир Delfi: дела в Литве ухудшаются - опрос, российский беспилотник разбился в Латвии

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Латвия проводит расследование в связи с крушением российского военного беспилотника. Об этом 8 сентября в соцсети X сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс. По его словам, БПЛА потерпел крушение 7 сентября на востоке Латвии. По предварительной информации, дрон залетел в воздушное пространство наших северных соседей с территории Беларуси. Последними подробностями инцидента в нашем эфире поделится ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлиана Шкагале.

Начало трансляции в 13.30

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