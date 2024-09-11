Эфир Delfi: дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа - кто победил, что решат американские избиратели?

Минувшей ночью состоялось одно из самых ожидаемых событий этой недели - дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Спикеры на продолжении 1,5 часов обменивались критикой друг друга, а также высказывались по ключевым вопросам внутренней и внешней политики США. Кому из кандидатов отдают предпочтение эксперты? Удалось ли Трампу и Харрис удивить избирателей? Может ли кто-то из них до дня голосования совершить коренной перелом в свою пользу? Какое место в спичах кандидатов занимала тема войны?