2024.09.11 13:16

Эфир Delfi: дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа - кто победил, что решат американские избиратели?

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Минувшей ночью состоялось одно из самых ожидаемых событий этой недели - дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Спикеры на продолжении 1,5 часов обменивались критикой друг друга, а также высказывались по ключевым вопросам внутренней и внешней политики США. Кому из кандидатов отдают предпочтение эксперты? Удалось ли Трампу и Харрис удивить избирателей? Может ли кто-то из них до дня голосования совершить коренной перелом в свою пользу? Какое место в спичах кандидатов занимала тема войны?

Разбираем дебаты с аналитиком Совета внешней политики „Украинская призма“ Александром Краевым.

Начало трансляции в 13.30

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