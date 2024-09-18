Эфир Delfi: что ждет консерваторов на выборах в Литве? Эксклюзивное интервью министра обороны Нидерландов

Во второй части - эксклюзивное интервью Delfi с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом. Он рассказал о планах на дальнейшие учения с системой противовоздушной и противоракетной обороны Patriot в Литве, об увеличении нидерландского контингента здесь, о военном коридоре в страны Балтии и об условиях, при которых Украина может использовать F-16 для ударов вглубь территории России. Также командир усиленной боевой группы передового присутствия НАТО в Литве подполковник Бас Шиллеманс, который стал первым нидерландским командующим немецко-нидерландского батальона здесь, рассказал об угрозе Литве и направил „сигнал“ России.
Начало эфира в 13.30