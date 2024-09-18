Эфир Delfi: что ждет консерваторов на выборах в Литве? Эксклюзивное интервью министра обороны Нидерландов

Нынешние правящие после выборов в Сейм рискуют перейти в оппозицию. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние замеры общественного мнения. Их результаты показывают, что консерваторы в рейтинге партий занимают третье место. Их партнеры по коалиции могут и вовсе не пройти в Сейм. С какой программой консерваторы идут на эти выборы? Почему за 4 года они потеряли популярность? С кем партия готова работать в оппозиции? Что будет с реализацией их инициатив при новом правительстве? Почему поднимаемые ими вопросы обороны и безопасности не находят отклика у большей части населения Литвы? Эти и другие вопросы зададим сегодня вице-спикеру Сейма Литвы, представителю партии „Союз отечества-Христианские демократы Литвы“ Жигимантасу Павиленису.