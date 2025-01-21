Эфир Delfi: что принесет миру "золотой век" Дональда Трампа для Америки?

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Уже в первые часы своего президентства он отменил 78 указов Байдена, отложил запрет TikTok и на 90 дней приостановил любые программы по оказанию помощи другим странам. В инаугурационной речи Трамп много говорил о нелегальных мигрантах, великой и сильной Америке, намерениях вернуть Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. Об Украине не сказал ни слова, но уже на пресс-конференции после инаугурации пригрозил Путину большими проблемами, если тот не заключит сделку. Обсудим первые заявления 47-го президента США Дональда Трампа с аналитиком Совета внешней политики „Украинская призма“ Александром Краевым.