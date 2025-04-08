2025.04.08 13:03

Эфир Delfi c Владимиром Миловым: пошлины Трампа, обвал рынков, дешевая нефть

 

Фондовые рынки по всему миру начали неделю с падения. Больше всего пострадала европейская оборонка. Это первые последствия введенных Трампом пошлин. Кроме того, падает и цена на нефть. Brent впервые с апреля 2021 года упал ниже 63 долларов, а российская марка Urals торгуется в районе 50 долларов. Это на четверть ниже заложенной в бюджете цены. Почему Трамп пошел торговой войной против всего мира? К каким последствиям это приведет? Ждет ли нас новая „Великая депрессия“? Какие ответные меры готовит ЕС и не усугубят ли они ситуацию? Насколько критична для России сегодняшняя цена на нефть?

Обсудим эти темы с экономистом Владимиром Миловым.

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