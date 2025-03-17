Эфир Delfi c Викторией Чмилите-Нильсен: можно ли сплотить партии на фоне угрозы России?

Позиция США в своих отношениях с Европой остается нечеткой, хотя президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что Штаты останутся приверженными своими обязательствам в рамках Альянса. В то же время, Литва поставила перед собой амбициозную цель увеличить почти в два раза расходы на оборону - до 6%ВВП. Остается главный вопрос - где брать деньги? Что касается предложенного „ядерного зонтика“ - то здесь разделились мнения президента и внутри самой правящей коалиции. Оппозиция предлагает подходить к приоритетному вопросу сообща. Смогут ли политсилы объединиться для важной цели - обсуждаем с членом Комитета по обороне, бывшим спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.