Эфир Delfi c Валерием Ковалевским: Лукашенко снова выбрал себя, что ждет Беларусь?

ЦИК Беларуси нарисовал Лукашенко почти 87 процентов голосов в минувшее воскресенье. Отличительная черта нынешнего электорального мероприятия - отсутствие альтернативных кандидатов и наблюдателей ОБСЕ. Ряд стран не признают результаты голосования. Впрочем, сам Лукашенко заявляет, что ему все равно на непризнание выборов со стороны Запада. А в ЕС не смогли выпустить совместное заявление всех 27 стран из-за блокировки со стороны Венгрии. Обсудим состоявшееся в Беларуси голосование, а также что ждет страну в ближайшие 5 лет, с руководителем Агентства евроатлантического сотрудничества Валерием Ковалевским.